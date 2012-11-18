BM Genel Sekreteri Mısır'ı ziyaret edecek

Mısır Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un yarın bölgenin durumunu değerlendirmek üzere Mısır'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Amr Rüşdi yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın bölgedeki son durumları, Mısır'ın bölgesel ve uluslararası meselelere bakışını değerlendirmek üzere yarın Mısır'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Rüşdi açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın iki günlük ziyareti süresince, önce Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil Amr ile bakanlıkta görüşme yapacağını, salı günü de Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Başbakan Hişam Kandil ile bir araya geleceğini kaydetti.