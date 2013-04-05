BM Genel Sekreteri Kuzey Kore'yi uyardı: Nükleer silahlar oyuncak değil

Birleşmiş Millteler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Güney Kore ve ABD ile gerginliği tırmandıran Kuzey Kore yönetimini uyardı. Ban, “Nükleer silahlar oyuncak değil” dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanyol Başbakan Mariano Rajoy ile bir araya gelen, görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında Kore Yarımadası'ndaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Çok ileri gidildiğini söyleyen Ban, Kore Yarımadası'ndaki durumun kontrolden çıkması tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Ban, “Kore'deki duruma ilişkin her yanlış tahmin ve hesaplama hatasının çok ağır sonuçları olabilecek bir krize yol açabilir” dedi. Ban, herkesi gerginliğin yatıştırılması için katkıda bulunmaya çağırdı. Ban nükleer silahların oyuncak olmadığını vurguladı.

Kuzey Kore Ordusu, Amerikan hedeflerine nükleer saldırıda bulunmak için talimat aldıklarını açıklamıştı. Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Kuzey Kore orta menzilli füzelerini doğu sahil şeridine sevk etti. Ancak füzelerin nükleer başlıklı olup olmadığı bilinmiyor.

ABD hazırlıklı

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, ‘gerekli tüm önlemlerin' alındığını belirterek, Kuzey Kore yönetiminin savaş tehditlerinin ülkenin eski yönetimini çağrıştırdığını söyledi. Söz konusu tehditlerin ‘üzücü fakat bilindik' oldğuğunu vurgulayan Carney, Washington'un Pyöngynag yönetimini savaş retoriğine son vermeye çağırdığını belirtti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Kuzey Kore'nin tehditleri üzerine gelecek hafta Guam Adası'na füze savunma sistemleri konuşlandırılacağını duyurmuştu.