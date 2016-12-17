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Dünya
Deutsche Welle

BM Genel Sekreteri: Halep cehennemle eşanlamlı

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre on binlerce sivil Halep’ten tahliye edilmeyi bekliyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon “Halep cehennemle eşanlamlı” dedi.

17 Aralık 2016 18:48

1 Ocak'ta görevi devredecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon Doğu Halep'ten tahliyelerin sürdürülebilmesi "gerekli tüm önlemlerin” alınmasını istedi. Ban Ki Moon barışın mümkün olabilmesi için Halep'teki suçların sorumlularının hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre Doğu Halep'te yaklaşık 50 bin sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Cuma günü varılan anlaşma doğrultusunda otobüslerle sivillerin tahliyesine başlanmış ancak tahliyeler yaklaşık 24 saat sonra kesintiye uğramıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Doğu Halep'ten hasta ve yaralıların tahliyesine yeniden başlanması çağrısı yaptı. Kentin kuşatma altındaki kısmında daha birçok insan olduğunu söyleyen WHO Sözcüsü Tarik Jasarevic çok sayıda kadın, bebek ve 5 yaşın altındaki çocuğun tıbbi bakım ihtiyacı olduğunu söyledi. WHO rakamlarına göre şimdiye kadar yaklaşık 200 hasta ve yaralı Doğu Halep'ten çıkarıldı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir isyancı sivillerin tahliyesine gün içinde yeniden başlanması için uzlaşma sağlandığını söyledi. Bölgedeki AFP muhabirinin verdiği bilgiye göre isyancıların elinde bulunan El Emiriye mahallesinde siviller ve militanlar sıfırın altındaki soğukta bekliyor. Siviller için içme suyu ve gıda malzemesi olmadığı belirtiliyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de tahliyelere gün içinde yeniden başlanacağını doğruladı.

Öte yandan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen "Halep’e Yol Açın” kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan 40 tır Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti. Tırların geçişi öncesinde Hatay Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bir gösteri düzenlendi. Halep'e hava operasyonlarının durdurulması istenen gösteride "Katil Rusya Suriye'den defol” sloganları atıldı.

©Deutsche Welle Türkçe

DW, AFP, EPD / EC, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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