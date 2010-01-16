BM Genel Sekreteri Haiti'ye gidiyor

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un yarın deprem felaketinin yaşandığı Haiti'de olmasının beklendiği bildirildi.





BM Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Ban, New York'ta BM merkezinde çalışan Haitili personelle bir araya gelerek kendilerine başsağlığı diledi ve onlara Pazar günü (yarın) Haiti'de olacağını, ülkedeki zararı ve yardım çalışmalarını bizzat yerinde değerlendireceğini iletti.



Ban'ın Haiti Cumhurbaşkanı Rene Preval ile de bir telefon konuşması yaptığı ve Preval'a, BM'nin Haiti'ye yardım etme konusunda tam seferberlik içinde olduğunu söylediği kaydedildi. Telefon konuşmasında BM'nin tüm birimlerinin yapabileceklerinin en iyisini yaptıklarını belirten Ban, BM Dünya Gıda Programı'nın Haitililere gıda dağıtmaya başladığını ve hem BM Haiti temsilcisi Bill Clinton hem ABD Başkanı Barack Obama liderliğindeki yönetimle hem de diğer ülkelerle eşgüdüm halinde çalıştıklarını söyledi.



Haiti Cumhurbaşkanı Preval'in de Ban'a, Haiti'de şu an yaşadıkları en büyük sorunun yardım çalışmalarını koordine etmek olduğunu söylediği, bunun üzerine Ban'ın yardım çalışmalarının Haiti'deki BM misyonunun başkanlığını vekaleten yürüten Edmond Mulet'in koordine etmesinin iyi olacağını söylediği kaydedildi.



BM yetkilileri Haiti'de 37 BM personelinin hayatını kaybettiğini, 330'una da ulaşamadıklarını belirtirlerken, ülkede yaklaşık 9 bini barışı koruma görevlisi(MINUSTAH), geri kalanı da BM'nin sivil çalışanları olmak üzere toplam 12 bin civarında personele sahip olan BM'nin Haiti'deki depremde tarihindeki en fazla personel kaybına uğradığı ifade ediliyor.





