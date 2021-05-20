BM Genel Sekreteri Guterres: Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatları

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres , "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatları" diyerek çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan BM Genel Kurulu'na hitap eden Genel Sekreter Antonio Guterres, son 10 günde özellikle Gazze ve İsrail'de ölümle sonuçlanan şiddet olaylarının tehlikeli ve korkunç boyutlara ulaştığına dikkati çekti.

İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik devam eden hava bombardımanından derin sarsıntı duyduğunu, Hamas ve diğer grupların İsrail'e yönelik gelişigüzel roket saldırılarının ise kabul edilemez olduğunu vurgulayan Guterres, tüm taraflara acilen ateşkese varılması çağrısı yaptı.

Çatışmaların Gazze'de sivil altyapıya ciddi zarar verdiğine, yüzlerce evin ve binanın yıkıldığına ve hava saldırılarının hastanelere zarar verdiğine dikkati çeken Guterres, "Savaş binlerce Filistinliyi evsiz bıraktı, 50 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı" dedi.

"Yeryüzünde bir cehennem varsa..."

El-Şati mülteci kampına düzenlenen saldırılarda bir aileden 9 kişinin öldüğü haberlerinden dehşete düştüğünü vurgulayan Guterres, "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatları. Çatışmalar derhal durmalı" çağrısı yaptı.

Guterres, İsrail'e de Gazze'ye gıda, yakıt ve tıbbi malzemeler dahil hızlı ve engelsiz insani yardım erişimine müsaade etme sorumluluğunu hatırlattı.

Guterres, "Savaşların bile kuralları var. En başta sivillerin korunması gerek. Gelişigüzel sivillere, sivil mülkiyete saldırılar savaşın kurallarını ihlal ediyor" ifadesini kullandı.

İsrail'e orantılı güç kullanımı dahil uluslararası hukuka bağlı kalması ve askeri operasyonlarında maksimum itidal göstermesi çağrısı yapan Guterres, Hamas'tan da İsrail'de sivil nüfusun yoğun olduğu yerlere gelişigüzel roket saldırılarını durdurmasını istedi. Guterres ayrıca İsrail'e Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin'de tüm yasadışı yerleşim faaliyetlerini ve tahliyeleri durdurması ve kutsal mekanların statüsünün korunması çağrısı yaptı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralı sayısının ise 1710'a ulaştığı bildirilmişti.