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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs açıklaması: Olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız

29 Nisan 2021 22:10

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs meselesi için "Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" dedi.

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