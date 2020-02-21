BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib'de ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'deki "kabusun ve şiddet döngüsünün" derhal son bulması ve "ateşkes" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Suriye'nin İdlib bölgesinde süregelen insani felaketin sonlandırılması ve şimdi de gerilimin kontrolden çıkarak yükselmesinden kaçınılması gerektiğini belirterek acilen ateşkes çağrısında bulundu.

Genel Sekreter açıklamasında "Suriye halkına uzun zamandır acı çektiren bu insan yapımı kabus mutlaka durmalıdır. hemen şimdi durmalıdır" dedi.

Neredeyse son bir yıldır Rus hava saldırılarının eşliğinde Suriye'deki yönetimin bir dizi kara harekatına tanık olunduğunu belirten Guterres, bu ay içinde de Türkiye ve Suriye'deki rejim güçleri arasında yaşanan ve ölümlere yol açan çatışmalar yaşandığını hatırlattı.