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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Putin ve Zelenski'den görüşme talep etti

20 Nisan 2022 20:13

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den görüşme istedi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup gönderdiğini belirtti.

Dujarric, Guterres'in mektubunda, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenski'den ise Kiev'de görüşme talep ettiğini söyledi.

 

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