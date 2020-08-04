BM Genel Sekreteri Guterres: Nesilsel yıkım ile karşı karşıyayız, milyonlarca öğrenci okullarına döndürülmeli

T24 Dış Haberler

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterresi okulların Koronavirüs salgını nedeniyle kapanmasının ardından dünyanın "nesilsel yıkım" ile karşı karşıya olduğunu söyledi ve birinci önceliğin öğrencilerin okullara dönmesini sağlamak olması gerektiğini ifade etti.

Guterres, Temmuz ortası itibariyle 160 ülkede okulların kapalı olduğunu ve bu durumdan 1 milyardan fazla öğrencinin etkilendiğini söyledi. BM Genel Sekreteri'nin paylaştığı verilere göre 40 milyon çocuk da pandemi nedeniyle okul öncesi eğitimini tamamlayamadı.

Guterres, pandemiden önce bile 250 milyon çocuğun eğitim alamadığını ifade etti.

BM'nin "Geleceği Kurtar" kampanyasını tanıtırken Guterres, "Şimdi nesilsel yıkım ile karşı karşıyayız. İnanılmaz derecede potansiyel ziyan olabilir, yüzyıllar içinde kaydedilmiş ilerleme silinebilir ve eşitsizlikler daha da büyüyebilir" dedi.

Guterres, Covid-19'un bulaş riskinin ortadan kalktığı bölgelerde öğrencilerin güvenli bir şekilde okullara gönderilmesini sağlamanın bir numaralı önceliklerden biri olması gerektiğini ifade etti.