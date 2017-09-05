T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Myanmar'daki şiddet olaylarıyla ilgili endişelerimi BMGK'ya bildirdim

"Kendilerine, hayat kurtaran insani yardım hizmetlerinin kesintisiz girişine izin vermeleri çağrısı yapıyorum."

05 Eylül 2017 23:38

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan insan hakları ihlalleri, güvenlik sorunları ve insani durumla ilgili derin endişe duyuyorum. Myanmar'daki şiddet olaylarıyla ilgili endişelerimi ve atılmasını tavsiye ettiğim adımlara ilişkin konuları BM Güvenlik Konseyine mektupla bildirdim." dedi.

"Myanmar'daki yetkililer bu şiddet kısırdöngüsünü kırmak için kararlı adımlar atmalılar ve tüm ihtiyaç içinde olanlara insani yardım ulaşımını ve güvenliği temin etmeliler." diyen Guterres, şunları söyledi:

"Kendilerine, hayat kurtaran insani yardım hizmetlerinin kesintisiz girişine izin vermeleri çağrısı yapıyorum. Bununla birlikte bu krizin temelinde yatan sorunlara çözüm bulunması için hayata geçirilecek etkili planlar ertelenemez. Arakan'daki Müslümanlara vatandaşlık ya da en azından şimdilik normal bir hayat sürmelerini temin edecek yasal statü verilmesi hayati önem taşıyor. Seyahat etme özgürlüklerini kazanma, çalışma hayatı, eğitim ve diğer hizmetlere girebilmeleri için bunlar sağlanmalı."

Guterres, "Myanmar'da etnik temizlik riskiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ama durumun o noktaya varmamasını umuyorum. Myanmar'daki sivil ve askeri otoritelere bu şiddete son vermeleri çağrısı yapıyorum. Bu krizin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

ETİKETLER

Birleşmiş MilletlerArakankatliam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24