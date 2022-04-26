BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova'da: Ateşkes çağrısını yineledi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Moskova’ya yaptığı ziyarette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a Ukrayna’da ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

AP’nin aktardığı habere göre, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş iki aydan uzun bir süredir devam ederken BM Genel Sekreteri Guterres, gelecek hafta Rusya ve Ukrayna ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Bugün Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüşen Guterres, sonra Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geçecek.

Lavrov’la toplantısı başlamadan önce basına konuşan Guterres “Verimli diyalog, en yakın zamanda ateşkes için uygun koşulları oluşturmak, barışçıl bir çözüm için koşulları yaratmak için yollar bulmak konusunda ciddi derecede ilgiliyiz” dedi.

Guterres, Ukrayna’daki savaşın dünyanın diğer bölgelerinde gıda güvenliğine olan etkisini düşürmek istediğini de söyledi.