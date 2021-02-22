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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Bazı ülkeler salgını bahane edip muhalif sesleri kıstı

22 Şubat 2021 18:14

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının bazı ülkeler tarafından muhalif sesleri ve medyayı susturmak için kullanılmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin (HRC) 46. yılı sebebiyle konuşan Guterres, ülke ismi vermezken, bazı hükümetlerin hayati bilgilere erişimi engelleyerek ölümcül sonuçlar doğuran dezenformasyona neden olunduğunu belirtti.

Eurones'in aktardığına göre; Guterres, konuşmasında şunları söyledi:

"Salgını bahane olarak gösteren bazı ülkelerdeki yetkililer, uyumsuz sesleri bastırmak, birçok temel özgürlüğü ortadan kaldırmak, bağımsız medyayı susturmak ve kar amacı gütmeyen kuruluşların çalışmalarını engellemek için sert güvenlik önlemleri ve acil durum önlemleri aldı.

"İnsan hakları savunucuları, gazeteciler, avukatlar, aktivistler ve hatta sağlık çalışanları pandemiyle başa çıkmak için alınan önlemleri - veya önlem eksikliğini - eleştirdikleri için tutuklamalara, kovuşturmalara, yıldırmalara maruz kaldılar."

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