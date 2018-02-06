BM Genel Sekreteri Guterres: Başkentleri Kudüs olan Filistin ve İsrail devletleri görmek istiyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Her ikisinin de başkentleri Kudüs olan Filistin ve İsrail devletleri görmek istiyorum'' dedi. İsrail-Filistin sorununun çözümüne ilişkin, bir B planının bulunmadığını ifade eden Guterres, "İki devletli çözüm, Filistin halkının vazgeçilemez haklarına kavuşmasının ve soruna sürdürülebilir bir çözüm bulunmasının tek yolu'' dedi.

Filistin Halkının Vazgeçilemez Haklarının Kullanımı Komitesi Toplantısı'nda konuşan Guterres, Filistin sorununun çözülemeyen en uzun süreli konulardan biri olduğuna dikkati çekti.

Uluslararası toplumun yıllarca iki devletli çözüme götürecek müzakere edilmiş bir süreci desteklediğini belirten Guterres, ''Her ikisinin de başkentleri Kudüs olan Filistin ve İsrail devletleri görmek istiyorum.'' dedi.

Negatif eğilimlerin hem İsrail hem de Filistinlilerin meşru, ulusal, tarihi ve demokratik haklarıyla bağdaşmayan ve geri dönüşü olmayan tek devletli bir gerçeklik yaratma potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Guterres, ''Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim birimleri inşa edilmesi BM kararları ve uluslararası hukuk kurallarınca gayrimeşrudur'' diye konuştu.

''B planı yok''

Filistinli taraflar arasındaki birliğin ve uzlaşının kalıcı barışa ulaşmada önemli bir adım olduğunun altını çizen Guterres, İsrail-Filistin sorununun çözümüne ilişkin, ''B planı yok. İki devletli çözüm, Filistin halkının vazgeçilemez haklarına kavuşmasının ve soruna sürdürülebilir bir çözüm bulunmasının tek yolu.'' değerlendirmesinde bulundu.