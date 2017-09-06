BM Genel Sekreteri Guterres: Arakan'da etnik temizlik riski yaşanıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arakan'daki durumun tüm bölgenin istikrarını bozabileceğini söyleyerek Myanmarlı yetkililere şiddeti durdurmaları çağrısı yaptı ve bölgede etnik temizlik riski yaşandığını söyledi.

Guterres, günlük programında yer almamasına rağmen Myanmar ve Kuzey Kore'deki gelişmelere ilişkin açıklama yapmak amacıyla BM'de basın toplantısı düzenledi.

"Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan insan hakları ihlalleri, güvenlik sorunları ve insani durumla ilgili derin endişe duyuyorum" diyen Guterres, bu eyalette uzun süredir devam eden 'ayrımcılık, umutsuzluk ve aşırı yoksulluğun' farkında olduklarını belirtti.

'125 bin kişi Bangladeş'e sığındı'

Myanmar güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığına ve ayrım gözetmeden saldırdığına yönelik raporlar aldıklarını ifade eden Guterres, "Bu eylemler ancak radikalizmi artıracak" dedi. Guterres, umutsuzluk ve zulümden kaçan yaklaşık 125 bin kişinin Bangladeş'e sığındığını, çok sayıda kişinin yolda hayatını kaybettiğini vurguladı.

'BMGK'ya bildirdim bildirdim'

'Rohingyaların yaşadığı çileye çözüm bulunmamasının mevcut yarayı daha da derinleştirdiğini' ifade eden Guterres, "Myanmar'daki şiddet olaylarıyla ilgili endişelerimi ve atılmasını tavsiye ettiğim adımlara ilişkin konuları BM Güvenlik Konseyine mektupla bildirdim. Uluslararası toplum, daha fazla şiddet olayının yaşanmaması ve soruna bütüncül çözüm bulunması için birlikte çaba göstermeli" diye konuştu.