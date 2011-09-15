-Bm Genel Sekreteri endişeli BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 15.09.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin, BM Soruşturma Komisyonu'nun raporunun (Palmer Raporu) yayımlanmasının ardından kötüye gitmesinden ötürü son derece endişeli olduğunu söyledi. Genel Sekreter Ban, BM'de gelecek hafta başlayacak 66. dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantıları öncesinde basın toplantısı düzenledi. Ban, Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarının, Lübnan ve İsrail arasında, aynı zamanda Güney Rum kesimi ile Türkiye arasında sorun çıkardığının belirtilmesi üzerine, Akdeniz'de Lübnan ve İsrail'in, bu sorundan haberdar olduğunu, bu sorunun iki ülkenin kendi aralarındaki müzakerelerle aşılması gerektiğini belirtti. Ban, bu kapsamda Akdeniz'de Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin, BM Soruşturma Komisyonu'nun raporunun (Palmer Raporu) yayımlanmasının ardından kötüye gitmesinden dolayı son derece endişeli olduğunu söyledi. Ban, şöyle konuştu: ''Türkiye ve İsrail bölgede son derece önemli iki ülkedir. İki ülkenin uyumlu şekilde işbirliği yapmaları Ortadoğu'da barış ve istikrarın artmasına yardımcı olacaktır. BM Genel Sekreteri olarak, Palmer Raporu'nu yayımlattım, ancak bu raporun içeriğine ilişkin tavsiyelerde bulunmadım, bu bağımsız bir rapordur. İki ülkenin ilişkilerinin en kısa zamanda normale dönmesini içtenlikle istiyorum.''