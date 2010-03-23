BM Genel Sekreteri: Ekonomi iyileşiyor

T24 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, dünya ekonomisinin iyileşme sinyalleri verdiğini ancak, küresel ekonomik büyümenin hala kırılgan olduğunu, iş kayıplarının devam ettiğini belirtti.



BM Genel Kurulu'nda düzenlenen ''Kalkınma Finansmanı'' adlı toplantının açılışında konuşan Genel Sekreter Ban, sürdürülebilir kalkınmanın önünde halen pek çok engel bulunduğunu belirterek, 2015 yılına kadar BM Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına büyük önem verdiklerini, bu Eylül ayında BM genel merkezinde düzenlenecek üst düzey Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesinde gelinen aşamanın ve yapılması gerekenlerin ele alınacağını, üye devletlere bu kapsamda pek çok sorumluluk düştüğünü söyledi.



Küresel ekonomik ve mali krizin ''reform fırsatı'' da doğurduğunu vurgulayan Genel Sekreter, reformlarla daha istikrarlı büyümeye, iş alanlarının yaratılmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşılabileceğini belirtti.



''Uluslararası mali sistemi reforme etmeliyiz'' diyen Ban Ki-moon, BM'nin IMF ve Dünya Bankasının reform sürecini desteklediğini, gelişmekte olan ülkelerin bu kuruluşlardaki sesinin ve katılımının artması gerektiğini söyledi.



BM Genel Kurulu'nda iki gün devam edecek toplantılarda, ''uluslararası mali sistemin reformu, mali krizin doğrudan yabancı yatırımlara, dış borca ve uluslararası ticarete olan etkisi, kalkınmanın yenilikçi kaynaklarla finansmanı ve Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılması''' gibi konular ele alınacak.



BM'ye üye devletler, BM öncülüğünde, 2015 yılına kadar tüm dünyada ''yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırma, evrensel temel eğitimi sağlama, kadının toplumdaki rolünü güçlendirme, çocuk ölümlerini ve doğum sonrası anne ölümlerini önleme, AIDS gibi ölümcül hastalıklarla mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve kalkınma için küresel ortaklık kurulması'' şeklinde tanımlanan Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmaya çalışıyorlar.

