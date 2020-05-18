BM Genel Sekreteri: Bazı ülkelerin DSÖ'nün tavsiyelerine uymamasının bedelini hepimiz ödüyoruz

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip Koronavirüs salgını sırasında bazı ülkelerin Dünya Sağlık Örgütünü'nün tavsiyelerine uymaması sonucunda "gezegenin ağır bir bedel ödediğini" söyledi.

Salgın sebebiyle ilk defa internet üzerinden gerçekleştirilen Dünya Sağlık Asamblesi, yüzü aşkın ülkenin temsilcisinin bir araya gelmesiyle başladı.

Asamble'nin açılış konuşmasını yapan Guterres, bazı ülkelerin DSÖ'nün uyarılarına kulak asmadığını vurguladı. BM Genel Sekreteri, "Farklı ülkeler farklı yollar, bazen çelişen stratejiler takip etti ve hepimiz bedel ödüyoruz" dedi.

ABD'nin kısa süre önce "Çin'i koruduğu" gerekçesiyle fonlamayı kesmesinin oluşturduğu gerginlik sürerken Guterres, BM'ye bağlı kuruma destek verdi ve "DSÖ'nün yerini hiç bir şey dolduramaz dedi.

Guterres, DSÖ'nün gelişmekte olan ülkelere destek sunabilmek için daha fazla kaynağa ihtiyacı olduğunu söyledi.