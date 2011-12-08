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Dünya

BM Genel Sekreteri Ban'ın son Kıbrıs raporu

Ban Ki-mun'un, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını önerdiği rapor, BM tarafından resmi olarak yayımlandı.

08 Aralık 2011 02:00

T24 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını önerdiği ve Güvenlik Konseyi'ne sunduğu rapor, BM tarafından resmi olarak yayımlandı.


Raporun en başında Güvenlik Konseyi'nin 1964 yılında aldığı 186 sayılı karara atıfta bulunuldu.


BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını önerdiği ve Güvenlik Konseyi'ne sunduğu rapor, BM tarafından resmi olarak yayımlandı.


Raporun en başında Güvenlik Konseyi'nin 1964 yılında aldığı 186 sayılı karara atıfta bulunuldu.


Raporun BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan ilk halinde sözkonusu Konsey kararına atıfta bulunulmamıştı ve bu durumun Kıbrıs Rum kesiminde rahatsızlık yarattığı yönünde Rum basınında haberler yer almıştı. Ancak son anda yapılan bir eklemeyle rapor, sözkonusu Konsey kararına atıfta bulundu ve bu son haliyle BM tarafından resmen yayımlandı.


Konsey'in 1964 yılında aldığı 186 sayılı karar, UNFICYP'in kuruluş kararı olması bakımından önem taşıyor. Ancak kararda Kıbrıs Rum tarafından ''Kıbrıs Hükümeti'' olarak söz ediliyor. 


''Kıbrıs Hükümeti'' unvanını kabul etmeyen Kıbrıslı Türkler ve Türkiye açısından ise 186 sayılı kararın bir olumlu özelliği bulunuyor, bu da Kıbrıs sorununun, Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının iddia ettiği şekilde 1974'de Türkiye'nin Barış Harekatıyla başlamadığını, 1964'ten önce varolduğunu teyit etmesi.


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