-BM GENEL SEKRETERİ BAN DEVREDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 26.02.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suudi Arabistan Kralı Abdullah ve İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi ile Libya'daki durumu telefonda görüştü. BM Sözcülüğünden verilen bilgiye göre, Genel Sekreter Libya'daki durumla ilgili olarak bölge ve dünya liderleriyle görüşmelerine devam edecek ve onlardan, Libya'daki şiddeti durdurmak için hızlı ve somut bir adım atılması yönündeki çabalara destek vermelerini isteyecek. Ban'ın Kral Abdullah'a, BM'nin Libya'daki şiddeti durdurmak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için BM'nin yürüttüğü çabalar hakkında bilgi verdiği ve bu kapsamda Suudi Arabistan'ın bölgedeki önemli dini ve siyasi rolünün altını çizdiği bildirildi. Genel Sekreterin Berlusconi ile görüşmesinde ise ikilinin Libya'daki krizi yenmede olası seçenekleri görüştükleri ve bu kapsamda Genel Sekreterin Berlusconi'den Libya'daki rejime karşı kararlı bir adım atılması için İtalya'nın desteğinin devamını istediği öğrenildi. Bu arada BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'da Kaddafi rejimine karşı yaptırım seçeneklerini değerlendirdiği basına kapalı toplantısı devam ediyor.