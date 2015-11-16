BM Genel Sekreteri Ban'dan tarihi ziyaret

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un
bu hafta içinde Kuzey Kore'ye bir ziyaret düzenleyeceğine yer verdi. Haber ajansının
üst düzey BM yetkililerine dayandırdığı habere göre, New York'taki BM sözcüsü
tarafından bir yorum yapılmadı.
Ban'ın Kuzey Kore ziyaretinin gerçekleşmesi durumunda, BM Genel Sekreterliği
nezdinde 1993 yılından bu yana ülkeye düzenlenen ilk resmi ziyaret olacak. Zira Ban
Ki Moon'un geçen Mayıs ayında düzenleyeceği ziyaret Pyöngyang yönetimi tarafından
son anda iptal edilmişti. Ban o dönem, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile birlikte işlettiği
sanayi kompleksi Kaesong'u ziyaret etmeyi planlıyordu.
Güney Kore eski Dışişleri Bakanları'ndan Ban, ziyaretinden kısa süre önce Kuzey
Kore yönetimini, bölgede askeri gerilime yol açacak füze denemesi nedeniyle
uyarmıştı.