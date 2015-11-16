T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

BM Genel Sekreteri Ban'dan tarihi ziyaret

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği bildiriliyor. Ziyaretin yine son dakikada iptal edilmemesi durumunda, izole konumdaki Kuzey Kore’ye 1993'ten bu yana ilk resmi ziyaret olacak.

16 Kasım 2015 13:35

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un
bu hafta içinde Kuzey Kore'ye bir ziyaret düzenleyeceğine yer verdi. Haber ajansının
üst düzey BM yetkililerine dayandırdığı habere göre, New York'taki BM sözcüsü
tarafından bir yorum yapılmadı. 
Ban'ın Kuzey Kore ziyaretinin gerçekleşmesi durumunda, BM Genel Sekreterliği
nezdinde 1993 yılından bu yana ülkeye düzenlenen ilk resmi ziyaret olacak. Zira Ban
Ki Moon'un geçen Mayıs ayında düzenleyeceği ziyaret Pyöngyang yönetimi tarafından
son anda iptal edilmişti. Ban o dönem, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile birlikte işlettiği
sanayi kompleksi Kaesong'u ziyaret etmeyi planlıyordu.
Güney Kore eski Dışişleri Bakanları'ndan Ban, ziyaretinden kısa süre önce Kuzey
Kore yönetimini, bölgede askeri gerilime yol açacak füze denemesi nedeniyle
uyarmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Genel Sekreteri Ban Moon Kuzey KoreKuzey KoreKoreYonhap Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban MoonNew YorkBanKuzey Kore Genel SekreterliğiMoonMayısPyöngyangKuzey Kore Güney KoreKaesongDışişleri Bakanları BanDeutsche

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24