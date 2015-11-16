BM Genel Sekreteri Ban'dan tarihi ziyaret

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un

bu hafta içinde Kuzey Kore'ye bir ziyaret düzenleyeceğine yer verdi. Haber ajansının

üst düzey BM yetkililerine dayandırdığı habere göre, New York'taki BM sözcüsü

tarafından bir yorum yapılmadı.

Ban'ın Kuzey Kore ziyaretinin gerçekleşmesi durumunda, BM Genel Sekreterliği

nezdinde 1993 yılından bu yana ülkeye düzenlenen ilk resmi ziyaret olacak. Zira Ban

Ki Moon'un geçen Mayıs ayında düzenleyeceği ziyaret Pyöngyang yönetimi tarafından

son anda iptal edilmişti. Ban o dönem, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile birlikte işlettiği

sanayi kompleksi Kaesong'u ziyaret etmeyi planlıyordu.

Güney Kore eski Dışişleri Bakanları'ndan Ban, ziyaretinden kısa süre önce Kuzey

Kore yönetimini, bölgede askeri gerilime yol açacak füze denemesi nedeniyle

uyarmıştı.

