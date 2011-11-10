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BM Genel Sekreteri Ban Amr Musa ile görüştü BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

10 Kasım 2011 09:51

-BM Genel Sekreteri Ban Amr Musa ile görüştü BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 10.11.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, eski Arap Birliği Genel Sekreteri ve Mısır Cumhurbaşkanı adayı Amr Musa ile BM'de görüştü. BM Sözcüsü Martin Nesirky, basına kapalı yapılan görüşme öncesinde gazetecilerin soruları üzerine, ''Genel Sekreter Ban, Arap Birliğinin eski Genel Sekreteri olan Musa ile görüşecektir'' açıklamasını yapmakla yetinirken, Musa görüşmenin ardından basının soruları üzerine, ''Genel Sekreterle genel konuları görüştüklerini'' söyledi. Musa, gazetecilerin Suriye'deki durumla ilgili Arap Birliğinin ne yapacağını sormaları üzerine, ''Arap Birliği çok yakında gerekli kararları alacaktır, cumartesi günü Arap Birliği bakanlar kurulu olağanüstü toplantı yapacak'' diye konuştu. Türkiye'nin Suriye'deki durumla ilgili tutumuna ilişkin bir soru üzerine ise Musa, ''Türkiye hepimizle birlikte çalışıyor ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Arap Birliğiyle benzer tutum alacağına inanıyorum'' dedi.

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