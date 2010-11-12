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Dünya

BM GENEL SEKRETERİ BAN SÜREÇTEN MEMNUN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

12 Kasım 2010 22:42

-BM GENEL SEKRETERİ BAN SÜREÇTEN MEMNUN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 12.11.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Irak'ta yeni hükümetin kurulmasına ilişkin anayasal sürecin başlamasını memnuniyetle karşıladı. BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter, Irak'ta yeni hükümetin kurulmasına ilişkin anayasal sürecin başlamasını, ülkenin demokratik sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirdiğini ve tüm Irak halkının yararına olacak bu uzlaşının sağlanmasında rol oynayan tüm siyasi partileri ve liderlerini kutladığını belirtti.  Genel Sekreter Ban, Celal Talabani'yi Irak Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti, Meclis Başkanlığına Usame Nuceyfi'nin seçilmesinden ve hükümeti kurmakla Nuri El Maliki'nin görevlendirilmesinden dolayı da memnuniyetini dile getirdi. Genel Sekreter, Iraklı liderleri yeni hükümetin kurulması sürecini aynı ortaklık ruhuyla hızlı bir şekilde tamamlamaya da çağırdığı açıklamasında, BM'nin, Irak halkına ve hükümetine ulusal uzlaşmaya ulaşma, güçlü ve refah dolu bir ülke kurma çabalarında yardımcı olmaya her zaman hazır olduğunu vurguladı.

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