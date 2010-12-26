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Dünya

BM GENEL SEKRETERİ BAN SALDIRIYI KINADI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

26 Aralık 2010 11:17

-BM GENEL SEKRETERİ BAN SALDIRIYI KINADI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 26.12.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Pakistan'ın Bacur bölgesindeki Khar kasabasında düzenlenen intihar saldırısını kınadı. BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın 45 kişinin hayatını kaybettiği ve daha fazlasının da yaralandığı korkunç terör saldırısını duyduğunda derinden sarsıldığı ve masum insanları hedef alan intihar saldırısını kınadığı bildirildi.  Açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın saldırıda ölenlerin ailelerine, Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı dilediği de kaydedildi.

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