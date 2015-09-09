BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Türkiye'de güvenlik güçlerine yapılan saldırıları kınayarak, hükümete ve Türk halkına taziyelerini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden Türkiye'deki terör saldırılarıyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre Ban, son dönemlerde güvenlik güçlerine yapılan ve onlarcasının kaybıyla sonuçlanan saldırıları kınadı.



Kurbanların ailelerine başsağlığı dileyen Ban, hükümete ve Türk halkına derin taziyelerini bildirirken, Türkiye'de artan şiddet olaylarından dolayı endişesini dile getirdi.



Şiddetin tırmandırılmaması çağrısı yapan Ban, saldırıların bölge üzerindeki olası etkisi de dahil olmak üzere durumu yakından izlemeye devam edeceğini kaydetti.