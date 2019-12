-BM GENEL SEKRETERİ BAN: "MÜZAKERELERİN HIZLANMASINDAN CESARET ALDIM" BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 17.12.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, New York'ta 18 Kasım'da Kıbrıslı iki liderle yaptığı üçlü görüşmeyle ilgili olarak, ''Kasım ayındaki görüşmemizin ardından iki liderin müzakereleri hızlandırdıklarını görmekten cesaret aldım. Umarım Cenevre'de üçlü olarak yeniden görüştüğümüzde müzakerelerde temel konularda çok daha güçlü bir ilerlemenin olduğunu görebiliriz'' dedi. Genel Sekreter Ban, BM'de 2010 yılını değerlendiren bir basın toplantısı düzenledi. Ban toplantıda 2011 yılında uzun zamandır devam eden sorunlara yoğunlaşmaya devam edeceklerini belirterek bu sorunlardan biri olan Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine yardım edeceklerini belirtti. Kıbrıs müzakerelerindeki ivmeyi artırmak için çalıştıklarını belirten Ban, gelecek ay iki liderle Cenevre'de görüşmeyi planladıklarını hatırlattı. Cenevre'deki görüşmelere kadar iki liderin ortak zemin bulma yönünde çalışmaya devam etmelerini umduğunu ifade eden Ban, New York'ta iki liderle 18 Kasım'da yaptıkları üçlü toplantıda kendilerinden bunu yapmalarını istediğini vurguladı. Genel Sekreter Ban, ''iki liderin aralarındaki görüş farklılıklarının üstesinden gelememeleri durumunda, BM'nin Kıbrıs'taki iyi niyet misyonundan çekilmeyi düşünüp düşünmeyeceğinin'' sorulması üzerine, iki liderle New York'ta yaptıkları görüşmede onlardan müzakerelerde önemli ilerlemeler sağlamalarını istediğini söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın müzakerelerde temel konuları görüşürlerken ''mülkiyet'' konusunda takılıp kaldıklarını ifade eden Ban, 18 Kasım'daki görüşmede bu meseleyi nasıl aşacaklarını konuştuklarını, tarafların tüm bu özlü meselelerde kimi yaklaşımlarını değiştirip değiştiremeyeceklerini görüştüklerini söyledi. Üçlü görüşmelerinde Kıbrıs'taki iki liderden, Cenevre'deki görüşmeye kadar önlerindeki 9 hafta içerisinde müzakerelerini hızlandırmalarını istediğini belirten Ban, Cenevre'deki üçlü görüşmenin tarihinin henüz belli olmadığını kaydetti. Ban şöyle devam etti: ''Kasım ayındaki görüşmemizin ardından iki liderin müzakereleri hızlandırdıklarını görmekten cesaret aldım. Umarım Cenevre'de üçlü olarak yeniden görüştüğümüzde, müzakerelerde temel konularda çok daha güçlü bir ilerlemenin olduğunu görebiliriz. Bu konuda elimden gelen çabayı göstereceğim.'' Kıbrıs meselesiyle ilgili önemli tarafların yetkilileriyle de görüştüğünü, Türkiye, Yunanistan ve AB'nin, BM'nin Kıbrıs'taki iyi niyet misyonunu desteklediklerini belirten Ban, ''Tüm ilgili taraflar Kıbrıs müzakerelerinde ilerleme görmeyi istiyorlar'' diye konuştu. Genel Sekreter Ban basın toplantısında uluslararası gündemde bulunan diğer konularda da önemli açıklamalarda bulundu.