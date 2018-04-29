BM Genel Kurulu'nun Kudüs kararı sonrası tepkiler neler?

Oylama öncesi BM için "yalanlar evi" benzetmesini yapan İsrail lideri Netanyahu, karar sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, Kudüs'ün lehine olan net duruşu için ABD Başkanı Donald Trump'a ve gerçeğin yanında, İsrail'in yanında oy veren ülkelere teşekkür eder."

Perşembe günü Türkiye ile Yemen tarafından hazırlanan tasarıya ilişkin 193 üyeli BM'de yapılan oylamada 9 ülke tasarının aleyhinde oy kullanırken, 35 ülke de çekimser kaldı. Karar bağlayıcı değil.

Kararın açıklanmasından kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından İngilizce ve Arapça olarak da paylaşılan ifadeleri şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım da, yaptığı yazılı açıklamada kararın "memnuniyet verici" olduğunu belirterek, şu mesajları verdi:

"BM Genel Kurulunun Kudüs konusunda büyük çoğunlukla aldığı karar memnuniyet vericidir. Bu karar Kudüs için, barış çabaları için bölgede yeni bir fırsat doğurmuştur.

"Gözdağı ve tehditler ile ülkelerin iradelerini etki altına alma gayretleri BM Genel Kurulu'ndan çıkan bu kararla başarısızlığa uğramıştır. Güçlünün değil haklının güçlü olduğunu BM bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir."

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'dan paylaştığı açıklamasında "Kudüs kararının Orta Doğu'nun huzuru ve dünya barışı için atılmış önemli bir adım" olduğunu kaydetti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Twitter'dan yaptığı açıklamada oylama sonucunun "ABD'nin ipliğini pazara çıkardığını" belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, oylamaya ilişkin, "BM'nin bu kararı İslam ülkelerini birleştirdiği gibi BM üyelerini de birleştirmiş, Kudüs'ün sadece Filistinlilerin, Müslümanların değil insanlığın meselesi olduğunu da göstermiştir" yorumunu dile getirirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "1967 sınırlarıyla Filistin devleti ve Doğu Kudüs'ün de Filistin'in başkenti olarak kabul edilmesi konusunda daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail ile bilrikte tasarıya karşı çıkan ülkeler, Guatemala, Honduras, Togo, Micronezya, Nauru, Palau ve Marshall Adaları.

Çekimser kalan ülkeler arasında ise Arjantin, Avustralya, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Meksika, Filipinler ve Romanya da var.

Kabul edilen tasarının tam metni şöyle: