BM Genel Kurulu'nun 68. dönemi başladı

Genel Kurulu, Ortadoğu'da devam eden olaylar, Suriye, küresel mali sorunlar, açlık, insan hakları, sürdürülebilir enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri konularını içeren yoğun bir gündem bekliyor. Önümüzdeki hafta salı gününden itibaren BM'ye üye 193 ülke temsilcileri, üst düzey toplantılara katılacak.



Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Genel Kurul Başkanı John Ashe, bu yıl işlenecek huzurlu ve istikrarlı toplum gelişimine katkı, sağlık ve sürdürülebilir enerji gibi konuların 2015 sonrası kalkınma gündemine katkıda bulunacağını söyledi. Ashe, katılımcı ülke temsilcileri ile gündem konularını detaylı bir şekilde görüşebileceklerini belirtti.



Bu yılki Genel Kurul görüşmelerinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki bir heyetin temsil etmesi bekleniyor. Genel Kurul çalışmalarında her sene olduğu gibi bu yıl da ilk konuşmayı Brezilya temsilcisi yapacak. Cumhurbaşkanı Gül'ün ise 24 Eylül Salı günü ABD Başkanı Barack Obama'nın ardından kurula hitap edeceği tahmin ediliyor.



BM'nin olağan oturumlarına ek olarak, Genel Kurul özel ve acil gündemle de toplanabiliyor. Bugüne kadar Genel Kurul, Filistin sorunu, BM bütçesi, silahsızlanma, uluslararası ekonomik işbirliği, uyuşturucu ile mücadele, çevre, nüfus, kadın hakları, toplumsal kalkınma, yerleşim yerleri, AIDS, ırkçı apartheid rejimi ve Namibya gibi konular için özel oturumlar düzenledi.