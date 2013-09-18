T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM Genel Kurulu'nun 68. dönemi başladı

68. dönemi bugün başlayan BM'de, Ortadoğu'da devam eden olaylar, Suriye, açlık, insan hakları, sürdürülebilir enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri konularını içeren yoğun bir gündem bekliyor.

18 Eylül 2013 08:25

Genel Kurulu, Ortadoğu'da devam eden olaylar, Suriye, küresel mali sorunlar, açlık, insan hakları, sürdürülebilir enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri konularını içeren yoğun bir gündem bekliyor. Önümüzdeki hafta salı gününden itibaren BM'ye üye 193 ülke temsilcileri, üst düzey toplantılara katılacak.


Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Genel Kurul Başkanı John Ashe, bu yıl işlenecek huzurlu ve istikrarlı toplum gelişimine katkı, sağlık ve sürdürülebilir enerji gibi konuların 2015 sonrası kalkınma gündemine katkıda bulunacağını söyledi. Ashe, katılımcı ülke temsilcileri ile gündem konularını detaylı bir şekilde görüşebileceklerini belirtti.
 

Bu yılki Genel Kurul görüşmelerinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki bir heyetin temsil etmesi bekleniyor. Genel Kurul çalışmalarında her sene olduğu gibi bu yıl da ilk konuşmayı Brezilya temsilcisi yapacak. Cumhurbaşkanı Gül'ün ise 24 Eylül Salı günü ABD Başkanı Barack Obama'nın ardından kurula hitap edeceği tahmin ediliyor.
 

BM'nin olağan oturumlarına ek olarak, Genel Kurul özel ve acil gündemle de toplanabiliyor. Bugüne kadar Genel Kurul, Filistin sorunu, BM bütçesi, silahsızlanma, uluslararası ekonomik işbirliği, uyuşturucu ile mücadele, çevre, nüfus, kadın hakları, toplumsal kalkınma, yerleşim yerleri, AIDS, ırkçı apartheid rejimi ve Namibya gibi konular için özel oturumlar düzenledi.

ETİKETLER

bmbirleşmiş milletlersuriyeaçlıksoruntürkiyeabdullah gül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24