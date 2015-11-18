BM Genel Kurulu'nda Paris, Ankara ve Beyrut için saygı duruşu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ankara, Bağdat, Beyrut ve Paris'te IŞİD tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Cİhan Haber Ajansı'nın haberine göre, BM Genel Kurulu Başkanı Mogens Lykketoft; IŞİD, Boko Haram, El Şebab ve El Kaide gibi grupların insan hayatını hiçe saymasından dolayı dünyanın yasta olduğunu belirtti ve bu grupların BM sözleşmesinde zikredilen değerlere karşı ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

Terör saldırılarında duyulan acının başkalarına karşı nefret ve hoşgörüsüzlüğe dönüşmemesi gerektiğini de belirten Lykketoft barış, adalet ve herkes için refah hedefiyle birlikte çalışılmasını istedi. Suriye'deki soruna siyasi yolla çözüm bulunmasını isteyen Lykketoft, terör ve aşırıcılığın temel sebeplerine odaklanılması gerektiğine dikkat çekti.