BM Genel Kurulu'nda liderler kürsüye çıkıyor; gündem mülteciler ve Suriye

New York’ta bu sene 71. dönem oturumlarının yapılacağı BM Genel Kurulu’nun ana gündeminin Suriye ve mülteci sorununun oluşturacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Genel Kurul'da mültecileri anlatacağı ve Avrupa ülkelerinin de mültecilere yönelik verdikleri sözü tutmadığını kaydedeceği öğrenildi.

Abdullah Karakuş'un Milliyet gazetesinin bugünkü (17 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan 'Erdoğan mülteci gerçeğini anlatacak' başlıkı yazısı şöyle:

New York’ta bu sene 71. dönem oturumlarının yapılacağı BM Genel Kurulu’nun ana gündemini Suriye ve mülteci sorunu oluşturacak.

İki hafta önce Çin’de yapılan G20 zirvesinde ABD Başkanı Obama, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Şansölyesi Merkel başta olmak üzere liderlerle Suriye’yi görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü başlayacak Amerika gezisinde, katılacağı BM toplantılarında Türkiye’nin tecrübelerini BM ülkelerinin liderlerine anlatacak ve mülteci krizine yönelik yapılması gerekenleri vurgulayacak. Erdoğan, New York ziyaretinde STK’lar ve işadamlarıyla da görüşecek.

BM Genel Kurulu’nun 71. dönem oturumlarına katılacak olan Erdoğan liderlerle ikili görüşmeler yapacak. BM’de ayrıca ABD Başkanı Barack Obama başkanlığında liderlerin katılacağı “mülteci zirvesi” yapılacak.

"Sözler tutulmadı"

Bu toplantıda Erdoğan, Suriye’de yaşananların ardından Türkiye’ye gelen mültecilere nasıl yaklaştıklarını ayrıntılı bir şekilde liderlere anlatacak.

Sınırda kurulan çadır kentleri ve yaşam koşullarını dile getirecek olan Erdoğan, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bir çok ülkenin mültecilere yönelik doğru çözümler üretmediğini vurgulayacak. Erdoğan Avrupa ülkelerinin de mültecilere yönelik verdikleri sözü tutmadığını kaydedecek. Mülteci sorununun günden güne büyüyeceğini dile getirecek olan Erdoğan, yangının tüm dünyaya sıçrayacağını belirtecek.

Türkiye’nin 3 milyon Suriyeli ve Iraklıyı ülkesinde barındırdığını kaydedecek olan Erdoğan, harcanan paranın ise 12 milyar doların üzerinde olduğunu kaydedecek. Erdoğan, STK’ların yaptığıyla birlikte harcamanın 25 milyar dolara ulaştığını vurgulayacak.

Türkiye’nin Cerablus’a yönelik başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı’nı ve sonuçlarını da BM’de gündeme getirecek olan Erdoğan, başarılı sonuçlar alınmasının ardından mültecilerin bu bölgeye tekrar dönmeye başladığını söyleyecek.

Mülteci sorununu çözmek için Suriye’de halkın istediği rejimin biran önce başa geçmesi gerektiği yönelik mesajlar verecek olan Erdoğan, temizlenen bölgelerle ilgili Çin’de teklif ettiği Suriye’nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge oluşturulması teklifini tekrar gündeme getirecek.

Terör, Suriye ve mülteci krizini çözmek için her ülkenin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayacak olan Erdoğan, yeni metotların da devreye sokulması gerektiğini ifade edecek.

Halep’teki ateşkes başta olmak üzere son gelişmeleri de anlatacak olan Erdoğan, insani yardımların Suriye’ye bir an önce ulaştırılması gerektiğinin altını çizecek.

Türkiye’nin ısrarıyla

Salı günü başlayacak BM toplantılarında mülteci sorununun özellikle Türkiye’nin ısrarıyla gündeme alındığı belirtiliyor. Toplantılarda “Akdeniz havzasında düzensiz göç ve Suriyeli sığınmacılar” başlığı Avrupa açısından da tartışılacak.

BM Genel Sekreteri’nin Türkiye’nin mülteci yaklaşımını desteklediği ve bu nedenle BM toplantılarında konunun daha ayrıntılı ele alınmasını istediği dile getiriliyor.

BM’de yapılacak göçmenler ve mültecilerle ilgili toplantılarda uluslar arası kuruluşların temsilcileri de görüşlerini dile getirecek.

Her dakika 24 kişinin göç ettiğini dünyada, BM toplantıları, mülteci sorununun masaya yatırılmasında ve Türkiye’nin yaptıklarının görülmesinde önemli bir platform oluşturacak.

