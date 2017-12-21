BM Genel Kurulu’nda Kudüs için önemli oylama

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Aralık (DHA) –Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda ABD’nin veto ettiği Kudüs’e ilişkin karar oylanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump\'a Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımaktan vazgeçme çağrısı yapan karar tasarısı tüm Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin temsil edildiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, oylanıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye’yi temsilen BM Genel Kurul toplantısına katılıyor.

BM\'nin İnsan Hakları\'ndan sorumlu yöneticisi Zeid Ra\'ad el Hüseyin, ABD Başkanı\'nı eleştirilerini yumuşatması konusunda baskı altında olduğunu söyledi ve istifa etti.

ABD Başkanı Donald Trump kritik oylama öncesinde “Oylamayı yakından takip edeceğiz. Bize karşı oy verenlere para yardımını keseceğiz” açıklaması yapmıştı.