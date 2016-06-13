BM Genel Kurulu yeni başkanını seçti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 71. Dönem Başkanlığı'na Fiji'den Büyükelçi Peter Thomson seçildi. Thomson görevi eylül ayında devralacak.

Sputnik'in haberine göre, BM Genel Kurulu'nun eylül ayında başlayacak 71. Dönem Başkanlığı için Genel Kurul'da seçim yapıldı. Oylamada 185 geçerli oydan 94'ünü alan Fijili Peter Thomson başkanlığa getirildi. Thomson'ın rakibi Kıbrıslı Andreas Mavroyiannis ise 90 oyda kaldı.

Thomson 2010'da Fiji'nin BM Daimi Temsilciliği görevine başlamıştı. 2011-2012 döneminde BM Genel Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Thomson, BM'de bir çok birimde görev almıştı.

Thomson, eylül ayında görevini Danimarkalı Mogens Lykketoft'tan devralacak.