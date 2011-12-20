-BM Genel Kurulu, Suriye'deki ihlalleri kınadı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 20.12.2011 - BM Genel Kurulu, Suriye'deki insan hakları ihlallerini kınadı. 193 üyeli BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, geçen ay Kurul'a bağlı insan hakları komitesinden (3. komite) geçen ve İngiltere, Fransa ile Almanya tarafından hazırlanan karar tasarısı, 133 ülkenin ''evet'' oylarıyla kabul edildi. Oylamada Suriye ile Nikaragua, İran, Ekvador, Myanmar, Kuzey Kore, Venezüela, Zimbabve, Belarus, Küba ve Özbekistan olmak üzere toplam 11 ülke ''hayır'' oyu kullanırken aralarında Çin ve Rusya'nın da bulunduğu 43 ülke de çekimser oy kullandı. Kabul edilen kararda, Suriyeli yetkililer, keyfi uygulamalarda bulunma, aşırı güç kullanma, protestocuları ve insan hakları savunucularını öldürme, keyfi gözaltına alma, insanların ortadan kaybolmalarına neden olma, aralarında çocukların da bulunduğu tutuklulara işkence ve kötü muamele yapma gibi halen devam eden ciddi ve sistematik insan hakları ihlalleri işlemekten kınandı. Kararda ayrıca Suriyeli yetkililer, ülkedeki tüm insan hakları ihlallerine derhal son vermeye, vatandaşlarını korumaya, uluslararası insan hakları hukuku çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye ve ülkede devam eden tüm şiddeti derhal sona erdirmeye çağrıldı. Karar tasarısı geçen ay Genel Kurulun 3. komitesi olarak bilinen insan hakları komitesinde 122 evet oyuyla kabul edilmişti. BM diplomatları bugünkü oylamanın sonucunun, Suriye'nin uluslararası toplumda giderek daha fazla izole edildiğini gösterdiğini belirttiler. -İran ve Kuzey Kore- BM Genel Kurulu yine geçen ay 3. komite tarafından kabul edilen ve İran ile Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerini eleştiren karar tasarılarını da oyladı ve kabul etti. Genel Kurul, Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerini kınayan karar tasarısını 123 ülkenin ''evet'' oylarıyla kabul ederken 16 ülke ''hayır'' oyu kullandı. Oylamada 51 ülke de çekimser kaldı. Kararda Mart 2010'da BM İnsan Hakları Konseyinin insan hakları raporunu gözden geçirmeyi kabul etmesinin ardından, BM'nin tavsiyelerini yerine getirmemesinden üzüntü duyulduğu ifade edildi. Ayrıca Kuzey Kore'de idamların halka açık olarak infaz edilmesinden, keyfi gözaltılardan ve siyasi ve dini nedenlerle verilen idam cezalarından duyulan ciddi kaygı dile getirildi. Genel Kurul, İran'da devam eden insan hakları ihlallerinden derin endişe duyduğunu belirten bir karar tasarısı da kabul etti. Kanada tarafından hazırlanan karar tasarısı, Genel Kurulda 89 ülkenin ''evet'' oylarıyla kabul edilirken, 30 ülke tasarıya ''hayır'' oyu verdi, 64 ülke çekimser kaldı ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu diğer ülkeler oylamaya katılmadı. BM Genel Kurulunun kabul ettiği kararlar bağlayıcı nitelik taşımıyor ancak uluslararası toplumun görüşünü ifade ettiği için önem arz ediyor. 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin kararları ise bağlayıcı nitelik taşıyor.