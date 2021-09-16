BM Genel Kurulu'nda aşı zorunluluğuna Rusya'dan tepki

New York Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılacak tüm diplomatların aşı olduklarına dair belge sunması gerektiğini söyledi. Rusya, alınan aşı kararına tepki gösterdi.

New York Belediyesi'nden gönderilen bir mektupta BM Genel Kurul'a katılacak tüm delegelerin Covid-19'a karşı aşı olduklarına dair belge sunması gerektiğini söyledi. Aşının kapalı alanlarda yemek yemek ve spor yapmak için de gerekli olacağı belirtildi.

Belediye'nin kararı üzerine Birleşmiş Milletler Rusya Daimi Temsilcisi, acil bir toplantı talebinde bulundu. Temsilci Vassily Nebenzia, aşı zorunluluğuna "şaşırdıklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını" söyledi. Nebenzia, " GA Salonu'na yalnızca aşı kanıtı olan kişilerin alınmasına sert bir şekilde karşı çıkıyoruz" dedi ve kararın "ayrımcı" olduğunu söyledi.

New York'ta kapalı alan etkinliklerinde aşı zorunluluğu bir süredir devam ediyor.