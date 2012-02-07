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Dünya

BM: Gençliğin en büyük endişesi işsizlik

Birleşmiş Milletler (BM) Gençlik Raporuna göre, dünya gençliğinin en büyük endişesi işsizlik.

07 Şubat 2012 02:00

T24 - Birleşmiş Milletler (BM) Gençlik Raporuna göre, dünya gençliğinin en büyük endişesi işsizlik.


Rapora göre, 15 ile 30 yaş arasındaki gençler, aldıkları eğitimin kendilerini piyasa koşullarına yeterince hazırlamadığından endişe ediyor. 


Gençler, iş ararken, aldıkları eğitimin ne derece yardımcı olduğu ve uzun vadede hangi faydayı sağlayacağı konusunda şüphe duyuyor.


Bu arada BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun bu konuda yaptığı açıklamada, dünya tarihinde ilk kez genç neslin bu kadar kalabalık olduğunu belirterek, gençliğin hakları ile ekonomik ve siyasi hayatta daha güçlü bir etki talep ettiğini kaydetti. 


Ban, BM'nin çok daha güçlü şekilde, geniş istihdam yaratacak ekonomik bir gelişme sağlanması için çaba harcama gerektiğini bildirdi.


BM verilerine göre, 2009 yılında genç nüfus arasındaki işsizlik 75,8 milyon kişi ile rekor seviyeye ulaşmıştı.


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