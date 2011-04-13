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Dünya

BM: GBAGBO OTELDEN AYRILMADI NEW YORK (A.A)

13 Nisan 2011 03:00

-BM: GBAGBO OTELDEN AYRILMADI NEW YORK (A.A) - 12.04.2011 - Fildişi Kıyısı'nın dün gözaltına alınan devrik devlet başkanı Laurent Gbagbo'nun hala Abidjan'daki otelde bulunduğu bildirildi. BM sözcülerinden Farhan Hak, devrik başkanın kent dışına çıkarıldığı yönündeki haberin yanlışlıkla verildiğini belirttiği açıklamasında, ''Gbagbo'nun halen, gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Hotel Gulf'ta bulunduğunu'' belirtti. Farhan Hak, bundan önceki açıklamasında, Gbagbo'nun Abidjan dışında güvenli bir yere götürüldüğünü bildirmişti. -GBAGBO'NUN ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI ÖLDÜ- Fildişi Kıyısı'nın devrik devlet başkanı Laurent Gbagbo'nun eski içişleri bakanı Desire Tagro'nun öldüğü bildirildi. Güvenilir kaynaklar, Tagro'nun Gbagbo ile dün birlikte gözaltına alındığını belirterek, henüz tam olarak aydınlatılamayan nedenlerden ötürü bugün hayata veda ettiğini açıkladı. Dünkü baskında gözaltına alınan Tagro, Gbagbo'nun yakını olarak tanınıyordu ve diğerleriyle birlikte Hotel Gulf'a götürülmüştü. Bazı kaynaklar, Tagro'nun otele gelişinde yaralı olduğunu, otelden bir hastaneye götürüldüğünü belirtiyor.

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