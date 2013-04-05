BM Gazze'deki yardımları askıya aldı

Birleşmiş Milletler, gıda yardımlarındaki kesintilere öfkelenen Gazzeliler'in dağıtım merkezlerinden birine saldırması nedeniyle bölgedeki gıda yardımlarını tamamen askıya aldığını duyurdu.

Yardım dağıtım merkezlerinin, Birleşmiş Milletler'e ait tesis ve personele güvenlik garantileri verilene dek kapalı kalacağı belirtildi.

Yardım kesintilerinin olumsuz etkilerini azaltmak için de Gazze'deki en yoksul ailelere nakit yardımı yapıldığı vurgulandı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Örgütü (UNRWA) Birleşmiş Milletler Gazze'de 800 bin kişiye yardım yapıyor.

Örgüt, onlarca okul ve klinik işletiyor ve gıda yardımları yapıyor.

Ancak Gazze'deki faaliyetler büyük bir bütçe açığıyla yürütülüyor.

Gıda yardımının askıya alınmasının, İsrail ve Mısır'ın sınırlardaki kısıtlamaları nedeniyle zorluklar yaşayan Gazze'deki Filistinliler'in hayatını daha da zorlaştıracağı belirtiliyor.

'Karar meşru değil'

UNWRA Başkanı Robert Turner, "Olanlar kesinlikle kabul edilemez. Olaylar kolayca bir şekilde personelimiz ya da göstericilerin yaralanmasıyla sonuçlanabilirdi. Tüm yardım dağıtım merkezleri, ilgili taraflar UNRWA'nın faaliyetlerinin rahatsız edilmeden sürdüreceği garantisi verene dek kapalı kalacak" dedi.

Gazze'yi yöneten Hamas örgütünün sözcüsü Sabi Ebu Zuhri ise UNRWA'ya karşı bütün şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi.

Ancak Zuhri yardım merkezlerini kapatma kararının meşru olmadığını savundu.

Ebu Zuhri, "UNRWA Filistinli güvenlik güçlerinin müdahalesini talep ettiğinde, güvenlik güçleri gidip karmaşaya son verdi. UNRWA'dan kararını gözden geçirmesini istiyoruz" dedi.

UNWRA Gazze'deki faaliyetlerini 67 milyon dolardan fazla bütçe açığıyla sürdürdüğünü söylüyor.