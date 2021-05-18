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Dünya

BM: Gazze'de yaklaşık 52 bin Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı

18 Mayıs 2021 13:56

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de İsrail'in hava saldırıları nedeniyle 52 bin Filistinlinin evini terk etmek zorunda kaldığını aktardı. OCHA verilerine göre Gazze'de 450 bina yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Reuters'ın aktardığına göre, Gazze'de İsrail'in hava saldırılarının ikinci haftasında OCHA, yaklaşık 47 bin Filistinlinin BM tarafından açılan okullara sığındığını açıkladı. 

OCHA Sözcüsü Jens Laerke, 132 binanın yıkıldığını, 316 binanın hasar gördüğünü söyledi. Ağır hasar gören binalar arasında altı hastane ve dokuz ilk yardım merkezi bulunduğu belirtildi. 

OCHA, İsrail'in bir sınır geçisini insanı yardım için açtığını ancak diğerinin de açılmasını beklediklerini söyledi. 

 

Geçen hafta başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları bu hafta da devam ediyor. Hamas'ın da İsrail'e yönelik roketler saldırıları devam ediyor. İsrailli yetkililer operasyonun süreceğini söylerken Hamas da bunun karşılığında daha fazla roket atacaklarını ilan etti.

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