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BM, Fransa'nın Mali müdahalesine destek verdi

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, müdahalenin Mali'de 'anayasal düzenin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesisine yardımcı olacağı umudunu' dile getirdi

15 Ocak 2013 10:45

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleri, Fransa'nın Mali'deki radikal İslamcılara karşı müdahalesine destek verdiklerini belirtti.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, müdahalenin Mali'de 'anayasal düzenin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesisine yardımcı olacağı umudunu' dile getirdi.

bbc.turkce'de yer alan habere göre, İsyancıların saldırısını püskürtmek için Mali ve Fransız güçlerine yakında binlerce Afrikalı askerin katılması bekleniyor.

Radikal İslamcı militanların güneye doğru ilerlemesi üzerine Fransa Mali'ye askeri müdahale başlatmıştı.

Fransa, isyancıların başkent Bamako'ya ilerlemesinin bölge için büyük bir güvenlik tehdidi yaratacağından endişe ettiğini söylüyor.

BM Güvenlik Konseyi Fransa'nın çağrısı üzerine olağanüstü toplandı. Fransa'nın BM temsilcisi Gerarrd Araud, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, diğer 14 Konsey üyesinden destek ve anlayış gördüklerini söyledi.

Araud bununla birlikte Fransa'nın bir an önce Batı Afrika gücünün Mali'ye sevk edilmesini istediğini de belirtti.

Afrika askerleri BM Güvenlik Konseyi'nin 2085 sayılı kararı uyarınca bu ülkeye gönderilecek. Bu karar Aralık'ta alınmış, 3000 askerin görüşmeler yoluyla bir çözüme varılamaması halinde bölgeye sevk edileceği bildirilmişti.
 

'Fransa müdahalenin bedelini ödeyecek'
 

Fransa, hava saldırılarının Kuzey Mali'nin kontrolünü ele geçiren radikal İslamcıları geri çekilmeye zorladığını söylüyor. Ancak isyancılar Pazartesi bir kenti daha ele geçirdi.

El Kaide ile bağlantılı Tevhid ve Cihad Hareketi, Fransa'nın Mali'ye müdahalenin bedelini ödeyeceğini savundu. İsyancı Tuareg militanları ve radikal İslamcı gruplar askeri darbe sonrasındaki kargaşadan yararlanarak Mali'nin kuzeyini ele geçirmişti.

Ancak daha sonra İslamcı militanlar bölgedeki bazı önemli kentleri ele geçirerek Tuaregleri dışlamıştı.

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