BM Eski Genel Sekreteri Yusuf Butros Gali hapse mahkum edildi

Mısır eski Maliye Bakanı Yusuf Butros Gali, hakkında açılan yolsuzluk davasında ömür boyu hapse mahkum edildi.

'Gaz kuponu davası' olarak medyada yer alan, kamu malından 13 milyar cüneyh (2 milyon ABD doları) almakla suçlanan ve yurt dışına kaçan Gali'ye, Kuzey Kahire Ceza Mahkemesi, gıyabında müebbet hapis cezası verdi.

Başsavcılığın yaptığı soruşturmalar, Gali'nin bir İngiliz şirketiyle 45 milyon gaz ve benzin kuponu defterinin basılmasında usulsüzlük yaptığını ortaya çıkarmıştı.

Mübarek döneminin çok sayıda sembol ismi yolsuzluk ve 25 Ocak devriminde göstericileri öldürme suçlamalarıyla yargılanıyor.

dünyabülteni.com'un haberine göre, Butros Gali, Hüsnü Mübarek yönetiminin maliye bakanıydı. 2011 Devrimi sırasında ülkeden kaçan Gali hakkında açılan başka bir yolsuzluk davasında 30 yıl hapis cezası almıştı.

Butros Gali, 1992 ve 1996 yılları arasında Birleşmiş Milletler genel sekreterliği de yapmıştı.