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Dünya
Deutsche Welle

BM: Esad rejimi Han Şeyhun'da sarin gazı kullandı

Birleşmiş Milletler bilirkişi heyeti Han Şeyhun'da düzenlenen sarin gazı saldırısından Beşar Esad rejimini sorumlu tuttu. ABD Esad'ın Suriye'nin geleceğinde bir rolü olmadığını açıkladı.

27 Ekim 2017 12:49

Birleşmiş Milletler Han Şeyhun'da 4 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen ve 87 kişinin hayatını kaybettiği sarin gazı saldırısından Esad yönetimini sorumlu tuttu. Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre BM müfettişlerinin hazırladığı raporda "Kurul, 4 Nisan 2017'de Han Şeyhun'da sarin gazı salınmasından Suriye Arap Cumhuriyeti'nin sorumlu olduğundan emindir" denildi.

Han Şeyhun'dan gelen aralarında küçük çocukların da olduğu, ölü ve yaralı fotoğrafları dünya kamuoyunda infial yaratmış, ABD saldırıya tepki olarak Şayrat Hava Üssü'nü orta menzilli füzelerle vurmuştu.

Suriye hükümeti ve müttefiki Rusya isyancıların elindeki patlayıcıların infilak etmiş olabileceğini açıklamış, rejimin sorumluluğunu kabul etmemişti.

Tillerson: Esad rejimi için gelecek yok

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Esad rejimi ile Suriye muhalefeti arasında Cenevre'de barış görüşmelerinin yeni turu için hazırlıklarını sürdürüyor. Bir sonraki turun 28 Kasım'da yapılması planlanıyor.

De Mistura ile Cenevre'de biraraya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson buluşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Esad rejimi için, Esad ailesi için bir gelecek olduğuna inanmıyoruz" diyen Tillerson "Sanıyorum bunu birçok defa söyledim. Esad ailesinin saltanatı sona yaklaşıyor ve tek mesele bunun nasıl sağlanacağı" ifadelerinde bulundu.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye ve İran ile ayrı bir barış sürecine öncülük eden Rusya, Tillerson'ın açıklamalarına temkinli tepki verdi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya "Sanıyorum hiç kimse için hiçbir geleceği önceden ayrı tutmamalıyız" diye konuştu. Nebenzya salı günü ABD'nin gaz saldırısıyla ilgili incelemelerin kapsamını genişletme talebini veto etmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Birlemiş Milletler heyetinin raporunun "açık bir sonuç" olduğunu belirterek Esad rejiminin hesap vermesi için uluslararası toplumun birlik içinde olması gerektiğini kaydetti. Johnson "Rusya'yı menfur müttefiği için olan biteni örtbas etmemeye ve kimyasal silahların bir daha asla kullanılmaması sözünü tutmaya davet ediyorum" dedi.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/EC, ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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