BM: Esad hükümeti Han Şeyhun'da sarin gazı kullandı

BM araştırmacıları, Nisan ayında İdlib yakınlarındaki Han Şeyhun bölgesine Esad hükümeti tarafından yapılan saldırıda kimyasal silah kullanıldığını ileri sürdü.

Suriye'deki savaş suçlarını araştıran ekip, Esad güçlerine bağlı savaş uçaklarının bölgeye sarin gazı attığını belirtti.

CNN'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler ayrıca, şu ana kadar Suriye'de 33 farklı çeşit kimyasal silah kullanıldığını ve bunların 7'sinin Esad güçleri tarafından Mart ile Temmuz ayları arasında kullanıldığını belgeledi.

Suriye uçaklarının Han Şeyhun'a yaptığı saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.