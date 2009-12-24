T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM, Eritre için yaptırım kararı aldı

24 Aralık 2009 02:00

BM Güvenlik Konseyinin, Somali'deki aşırı dinci militanlara yardım ettiği ve bu ülkede istikrarı bozucu eylemlerinden ve komşusu Cibuti'ye karşı düşmanca tutumundan dolayı Eritre'ye yaptırım kararı aldığı bildirildi.

Konsey üyesi 15 ülkenin 13'ünün onay verdiği karara Çin'in çekimser kaldığı, Libya'nın olumsuz oy verdiği belirtildi.

Kararda, Eritre'nin, Somali federal geçiş hükümetini "doğrudan veya dolaylı olarak devirmeyi veya istikrarını bozmaya yönelik" kampanyasına son verme talebinde bulunulduğu kaydedildi.

Eritreli askeri ve siyasi yönetimin mal varlığı dondurulan ve yetkililere seyahat kısıtlaması getirilen kararda ayrıca, tüm BM üyesi ülkelerden topraklarından Eritre ve Somali'ye gidecek kargonun tamamının denetlenmesi talep edildi.

Kararda öte yandan, Eritre'nin, Cibuti'yle tartışmalı bir sınır bölgesinden birliklerini çekmesi ve bu bölgeyle ilgili iki ülkenin de "kabul edebileceği bir anlaşmayla" sonuçlanması gereken görüşmelere başlaması istendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24