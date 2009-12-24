BM, Eritre için yaptırım kararı aldı

BM Güvenlik Konseyinin, Somali'deki aşırı dinci militanlara yardım ettiği ve bu ülkede istikrarı bozucu eylemlerinden ve komşusu Cibuti'ye karşı düşmanca tutumundan dolayı Eritre'ye yaptırım kararı aldığı bildirildi.

Konsey üyesi 15 ülkenin 13'ünün onay verdiği karara Çin'in çekimser kaldığı, Libya'nın olumsuz oy verdiği belirtildi.

Kararda, Eritre'nin, Somali federal geçiş hükümetini "doğrudan veya dolaylı olarak devirmeyi veya istikrarını bozmaya yönelik" kampanyasına son verme talebinde bulunulduğu kaydedildi.

Eritreli askeri ve siyasi yönetimin mal varlığı dondurulan ve yetkililere seyahat kısıtlaması getirilen kararda ayrıca, tüm BM üyesi ülkelerden topraklarından Eritre ve Somali'ye gidecek kargonun tamamının denetlenmesi talep edildi.

Kararda öte yandan, Eritre'nin, Cibuti'yle tartışmalı bir sınır bölgesinden birliklerini çekmesi ve bu bölgeyle ilgili iki ülkenin de "kabul edebileceği bir anlaşmayla" sonuçlanması gereken görüşmelere başlaması istendi.