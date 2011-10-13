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BM Erdoğan'ın 3 çocuk projesine karşı

Başbakan Erdoğan'ın 3 çocuk önerisine, Türkiye'yi ziyaret eden BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un özel...

13 Ekim 2011 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan'ın 3 çocuk önerisine, Türkiye'yi ziyaret eden BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un özel temsilcisi Nafiz Sadık'tan ilginç bir değerlendirme geldi.

Sadık, "Eğer Türkiye'nin daha fazla nüfusa ihtiyacı varsa, bu Türk hükümetinin karar vereceği bir şeydir ama, zaten dünyada çok sayıda insan var. İhtiyaç varsa onlardan faydalansınlar” dedi. 



"Başbakan'ın önerisi eğitimli kadının tercihini değiştirmez" diyen Sadık, "Zaten kaç çocuğu olacağına kadınlar kendileri karar vermelidir. Buna kocası, ailesi ya da hükümet karar vermemelidir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin HIV ve AIDS ile mücadele konusunda bölgede model ülke olabileceğini de belirten Nafiz Sadık, hastalığın yayılma hızı konusunda uyardı.”Vaka sayısı Türkiye'de çok düşük ancak AIDS'in başlangıcından bu yana Türkiye'de yayılma hızı yüzde 116. Bu yayılma hızı önlemezse AIDS ciddi bir sorun olabilir.”

Sadık, Türkiye'deki temaslarında HIV ve AIDS konusunda ilköğretim okullarında verilen eğitimin kapsamının genişletilmesi talebinde bulunacağını da belirtti.


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