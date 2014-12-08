BM elçisinden Türkiye'ye kritik 'Suriye' ziyareti

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Elçisi Staffan de Mistura'nın, Suriye'deki çatışmaların dondurulmasını amaçlayan ateşkes planını Halepli muhalif liderlerle görüşmek için Gaziantep'e geleceği açıklandı.

Elçinin AFP'ye konuşan sözcüsü Juliette Touma, De Mistura'nın "çok yakında" Türkiye'ye gelerek, Gaziantep'te Suriyeli muhalif liderlerle görüşeceğini söyledi.

Touma, görüşmelerin ne zaman gerçekleşeceği konusunda kesin bilgi vermedi. Touma, De Mistura'nın Gaziantep'teki görüşmelerden önce dün İstanbul'da ana muhalif grup Suriye Ulusal Koalisyonu'nun lideri Hadi el Bahra ile bir araya geldiğini belirtti.

Muhalif lider Suphi el Rifai, AFP'ye Türkiye'den yaptığı açıklamada, "Suriye sorununu görüşmek için herkesle diyaloğa hazırız" dedi. Ajans, Halep'teki isyancılar arasında IŞİD'den ya da El Kaide bağlantılı El Nusra'dan cihatçılar olmadığını belirtti.

Cenevre sürecinden sonuç çıkmaması nedeniyle çatışmayı yerelde çözümleme yoluna giren BM'nin 'dondurma planı' ilk kez Ekim ayının sonunda gündeme gelmişti.

BM Suriye Özel Elçisi De Mistura, 30 Ekim’deki Şam ziyaretinde Esad’a, insani yardımlara geçit vermek ve barışa yerelden zemin hazırlamak için Halep’ten başlamak üzere çatışmaları dondurma planını sunmuştu. BM’den yapılan açıklamada, Mistura’nın Suriyeli yetkililerle konuyu görüştüğü ve olumlu yanıtlar aldığı belirtilmişti. Esad'ın da Halep’te güvenliğin sağlanması için bu plan üzerinde çalışılmasına sıcak baktığı açıklanmıştı.

AB temsilcisi Ankara’da

Öte yandan bugün ve yarın Ankara’da temaslarda bulunacak olan AB’nin Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn’ın gündeminde de Türkiye-AB ilişkilerini ileri götürmenin yanı sıra Suriye’deki gelişmeler ve IŞİD’le mücadele ön planda olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek AB komiserlerinin, Başbakan Ahmet Davutoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’la da bir araya gelmeleri bekleniyor.