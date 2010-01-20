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Dünya

BM, El Kaide'nin Yemen kanadını kara listeye aldı

20 Ocak 2010 12:49

 T24- BM Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesinin, El Kaide örgütünün Yemen kanadını ve iki liderini BM'nin kara listesine aldığı belirtildi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice, yaptığı açıklamada, El Kaide'nin Yemen kanadının kara listeye alınmasının, örgütü zayıflatma çabalarına yardımcı olacağını kaydetti.

Rice, Sana'dan 2006 yılında kaçan 23 militan arasında bulunan Nasır el Vahayşi ve Kasım el Raymi adlı örgütün iki liderinin artık mal varlıklarının dondurulması ve seyahat sınırlamasıyla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

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