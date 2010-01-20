BM, El Kaide'nin Yemen kanadını kara listeye aldı

T24-

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice, yaptığı açıklamada, El Kaide'nin Yemen kanadının kara listeye alınmasının, örgütü zayıflatma çabalarına yardımcı olacağını kaydetti.

Rice, Sana'dan 2006 yılında kaçan 23 militan arasında bulunan Nasır el Vahayşi ve Kasım el Raymi adlı örgütün iki liderinin artık mal varlıklarının dondurulması ve seyahat sınırlamasıyla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.