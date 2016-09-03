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Dünya

BM: Ege ve Akdeniz'de son 1 yılda bin mülteci çocuk öldü

"4 bin 176 sığınmacı boğularak hayatını kaybetti ve Akdeniz her gün ortalama 11 sığınmacıya mezar oldu"

03 Eylül 2016 10:59

Suriyeli Aylan (Alan) Kurdi'nin bedeninin Bodrum sahilinde bulunmasından bu yana geçen 1 yıllık süreçte bin mülteci çocuk Ege ve Akdeniz'i geçerken boğuldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü William Spindler, Akdeniz ve Ege'yi geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden 11 sığınmacının 3'ünün çocuk olduğunu belirtti.

Sözcü, 3 yaşındaki Aylan'ın ölümünün ardından geride kalan bir yılda en az bin sığınmacı çocuğun Akdeniz ve Ege'de boğularak hayatını kaybettiğini söyledi.

Sözcü Spindler, "Suriyeli Aylan Kurdi'nin ölümünün ardından geçen bir yılda 4 bin 176 sığınmacı boğularak hayatını kaybetti ve Akdeniz her gün ortalama 11 sığınmacıya mezar oldu" dedi.

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