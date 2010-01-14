BM, Dünyayı Haiti için yardıma çağırıyor

T24- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile ABD eski Başkanı ve BM Haiti Özel Temsilcisi Bill Clinton uluslararası camiaya çağrıda bulunarak, son iki yüzyılın en şiddetli depremine maruz kalan Haiti'ye maddi yardımda bulunulmasını istedi.



BM Genel Kurul'unu Haiti'de meydana gelen ve binlerce insanın ölümüne neden olacağından korkulan depremin yarattığı kaos konusunda bilgilendiren Ban Ki Moon ve Bill Clinton, Haiti'ye "Dünya sizinle birliktedir" mesajını gönderdi.

ABD eski Başkanı Bill Clinton, ilk yardım çalışmalarının yeterli bir şekilde yapılabilmesi için maddi kaynağa ihtiyaç olduğunu açıklarken, önümüzdeki bir hafta içinde dünya ülkelerinden Haiti'deki ilk yardım çalışmalarına "cömertçe katkıda bulunmalarını" istedi. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Haiti'deki şartların çok kötü olduğunu, insanların hala enkaz altında bulunduğunu ve kurtarılmayı beklediklerini kaydederek, "Birçok insan hala enkaz altında ve canlı. Bizden kurtarılmayı bekliyorlar. Onları kurtarmak zorundayız" ifadesini kullandı.

BM Haiti eski temsilcisi Edmond Mulet'in tüm insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere Haiti'ye gittiğini kaydeden Ban Ki Moon, "Bu felaketin ilk aşamalarında göstereceğimiz arama kurtarma, gıda yardımı ve barınak imkanı çabaları çok önemli. Mulet, bu görevi başarıyla yerine getirecektir" dedi.

16 BM personelinin öldüğü teyit edildi



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Haiti'deki depremde şu anki bilgiler ışığında 16 BM personelinin öldüğünü teyit etti.

Genel Sekreter Ban, BM yetkililerinin, 14 personelin öldüğünü belirtmesinden bir süre sonra Haiti'den gelen yeni bilgiler ışığında basına açıklamalarda bulundu.

BM Genel Kuruluna depremle ilgili bilgi verdiğini ve üye devletlerden Haiti'ye yardım etmelerini istediğini belirten Ban, BM'nin Haiti'yi kalkındırma konusunda görevli BM özel temsilcisi ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton ile BM'de görüştüklerini ve kendisiyle Haiti'de neler yapılabileceğini konuştuklarını söyledi. Ban, başta BM Haiti özel temsilcisi Hedi Annabi ve yardımcısı Luiz Carlos da Costa olmak üzere, 150 kadar BM personeline ulaşamadıklarını ve bu personelin akıbetiyle ilgili ellerinde bilgi olmadığını belirtti.

Şimdiye kadar kendilerine gelen bilgiye göre 16 BM personelinin öldüğünün teyit edildiğini ifade eden Ban, bunların arasında 3 Ürdünlü, 1 Arjantinli ve 1 Çadlı polis görevlisi ile 11 Brezilyalı askerin bulunduğunu söyledi.

Ban, yardımcılarından BM'nin eski Haiti özel temsilcisi Edmond Mulet'in yarın sabah BM'nin Haiti misyonunun başı olarak göreve başlayacağını bildirdi.

Arama ve kurtarma operasyonlarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Ban, ''Halen enkaz altında insanlar var, onları bir an önce kurtarmalıyız, hemen harekete geçmeliyiz'' dedi.

Çin ve ABD'nin arama kurtarma ekiplerinin Haiti'ye akşam ulaştıklarını ve yarın iki ayrı ekibin daha bölgeye varacağını kaydeden Ban, BM'ye üye devletlerin kendisine hemen acil arama ve kurtarma ekipleri, para, uçak, mobil hastane ve diğer insani yardım malzemelerini göndereceklerini söylediğini ve tüm bunlara ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

''İlk saatler ve günlerin çok önemi var. Ayrıca eşgüdüm halinde çalışmamız da çok önemli'' diyen Ban, bugün gönderecekleri 10 milyon doların dışında Haiti için acil yardım fonu oluşturacaklarını ve devletlerin fona cömert yardımda bulunmasını umut ettiğini dile getirdi. Ban, Haiti'ye yapılacak yardımların ve çalışmalarını eşgüdümünün Haiti'deki BM misyonunca yapılacağını kaydetti.

Ban, Obama ile görüştü



ABD Başkanı Barack Obama ile de telefon konuşması yaptığını ifade eden Ban, Obama'nın, ABD hükümetinin Haiti'ye mümkün olan tüm kaynaklarını göndereceği yönünde garanti verdiğini belirtti.

Haiti'nin su, gıda ve barınağa ihtiyacı olduğunu belirten Ban, ''Enkaz altında kalanlara ulaşmamız lazım'' dedi. Ban, Haiti halkına da seslenmek istediğini belirterek, ''Sizlerle beraberiz, elimizden geldiğince çabuk size yardım etmeye çalışıyoruz'' diye konuştu.

Genel Sekreter, kendisinin ve Clinton'ın ne zaman Haiti'ye gitmeyi planladıklarının sorulması üzerine, yardımcısı Mulet'in önce gidip durumu değerlendireceğini belirterek, ne zaman uygunsa o zaman Haiti'ye gideceklerini, şu an insani yardım çalışmalarının devam ettiği bir sırada gitmeyi uygun görmediğini ima etti. BM'nin uluslararası yardımın tümünü koordine edeceğini, eşgüdüm olmadan başarılı olunamayacağını, bu kapsamda Mulet'in tam yetkili olacağını bildiren Ban, tsunami sonrası insani yardım faaliyetlerinin eşgüdümü konusunda engin tecrübeye sahip olan Clinton'ın da yine bu konuda çalışacağını belirtti.

BM Haiti özel temsilcisinin hayatını kaybettiğini söyleyen Haiti Cumhurbaşkanı ile henüz telefon bağlantısı yapamadıklarını ifade eden Ban, Annabi'nin öldüğü yönünde ellerinde bilgi olmadığını, haberi teyit edemeyeceklerini yineledi.

100-150 kadar BM personelinin halen BM binasında sıkışmış olarak kaldığını belirten Ban, New York ve tüm dünyada görevli BM çalışanlarının duygusal olarak da çok üzgün olduklarını, çok endişe duyduklarını dile getirdi.

Tarihinde ilk kez bu kadar büyük sayıda personelinin akıbetini bilemeyen BM'nin Haiti depreminde şimdiye kadarki en büyük kaybı vermesinden korkuluyor.