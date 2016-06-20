BM: Dünyanın en çok mülteci barındıran ülkesi Türkiye

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR dünya genelinde çatışmalar nedeniyle yerlerinden olan mülteci sayısının gelmiş geçmiş en büyük sayıya ulaştığını açıkladı.

unhcr geçen yıl sonu itibariyle 65,3 milyon kişinin mülteci, sığınmacı ya da kendi ülkelerinde yerlerinden olduğunu tahmin ediyor.

Bu, bir önceki yıla göre 5 milyon kişilik artış anlamına geliyor. Bir başka deyişle dünyadaki her 113 kişiden biri bu kategorilerden birine giriyor.

Türkiye'nin 2,5 milyon kişiyle en çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğu vurgulanırken, Türkiye'yi Pakistan ve Lübnan'ın izlediği kaydediliyor.

Bu arada UNHCR mülteci kriziyle başa çıkmaya çalışan Avrupa'da "kaygı verici bir yabancı düşmanlığı iklimi" oluştuğunu da vurguluyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yanaki en büyük göç akınının, aşırı sağcı gruplara ve tartışmalı göç karşıtı politikalara daha büyük bir destek verilmesine yol açtığı da söyleniyor.

Dünya Mülteci Günü'nde yayınlanan yıllık raporda, dünya genelindeki mülteci sayısının ilk kez 60 milyon sınırını geçtiği kaydediliyor.

Yarısından çoğu üç ülkeden

Mültecilerin yarıdan fazlasının da sadece üç ülkeden, Suriye, Afganistan ve Somali'den geldiği vurgulanıyor.

UNCHR Avrupa'da dikkatlerin yoğun bir şekilde göç krizine odaklanmış olmasına karşın, mültecilerin yüzde 86'sını düşük ve orta gelirli ülkelerin barındırdığına dikkat çekiyor.

Avrupa ülkeleri mülteci ve sığınmacı akınına engel olmak için bir dizi önlem devreye soktu.

Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) geçen yıl Avrupa'ya deniz yoluyla bir milyondan fazla mülteci ulaştı. Ancak farklı kuruluşlar bu sayının çok daha fazla olduğunu söylüyor.

IOM, 35 bin kişinin de kara yoluyla kıtaya ulaştığını ifade ediyor.

Çoğu mültecinin tercih ettikleri yerlerse Almanya ve İsveç gibi zengin ülkeler.

BM verilerine göre 2015'teki sığınma taleplerinde en çok başvuru Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı ABD ve İsveç takip etti.

Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğu Türk hükümetinin geçici koruma programı altında görünüyor ve sığınma başvurusu yapanlar arasında sayılmıyor.

Yabancı düşmanlığı iklimi

Göç kirizi Avrupa Birliği'nde büyük siyasi tartışmalar neden olmuş, bazı ülkeler pasaportsuz seyahat edilen Schengen bölgesinde sınır kontrollerini yeniden başlatmıştı.

AB'nin göçmen akınını önlemek için Türkiye'yle yaptığı anlaşma, insan hakları gruplarından yoğun eleştiriler almşıtı.

UNCHR Başkanı Filippo Grandi "Avrupalı liderlerin izledikleri politikaları koordine etmek ve mültecilerle ilgili negatif algılarla mücadele için daha çok şey yapmaları gerektiğini" söyledi.

Grandi "Bunun tersini yapanlar, kamuoyunu mültecilere ve sığınmacılara karşı kışkırtanlar bir yabancı düşmanlığı iklimi yaratmaktan sorumlu ve bu tutum bugünün Avrupası'nda çok kaygı verici" dedi.