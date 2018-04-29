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BBC Türkçe

BM: Dünyada 66 milyona yakın kişi yerlerinden edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, dünya çapında zorla yerinden edilen kişi sayısının rekor düzeye ulaştığını açıkladı. Yaklaşık 66 milyon zorla yerinden edilmiş insanın 12 milyonunu Suriyeli göçmenler oluşturuyor.

29 Nisan 2018 20:30

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, dünya çapında zorla yerinden edilen kişi sayısının rekor düzeye ulaşarak, 65 milyon 600 bine çıktığını açıkladı.

Komiserliğin yıllık raporuna göre, 2016'nın sonu için belirtilen rakam, bir önceki yıldan 300 bin fazla.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, uluslararası diplomasi için ümit kırıcı bir başarısızlık olduğunu söyledi.

Filippo Grandi "Dünya barışı sağlayamıyor gibi görünüyor. Bu yüzden eski çatışmaların uzadığını görüyorsunuz ve yeni çatışmalar da ortaya çıkıyor. İkisi de insanların yerinden olmasına yol açıyor…Zorla yerinden edilmeler hiç bitmeyen savaşların bir sembolü" dedi.

Grandi ayrıca yerlerinden edilen insanların yüzde 84'ünün yoksul ya da orta gelirli ülkelerde yaşadıklarını söyleyerek, yükün dünyadaki daha düşük gelirli ülkelerde olduğuna dikkat çekti.

BM yetkilisi, "Zengin ülkeler reddediyorken Afrika, Orta Doğu, Asya'daki daha az kaynaklı ülkelerden milyonlarca mülteciyi almalarını nasıl isterim?" diye konuştu.

Suriyeli göçmenlerin illere göre dağılımı

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