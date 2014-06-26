BM: Dünya nüfusunun yüzde 5'i uyuşturucu bağımlısı

Birleşmiş Milletler (BM), yayımladığı 2914 Uyuşturucu Raporuna dayandırdığı verilere göre, dünya genelinde yaklaşık 243 milyon kişinin uyuşturucu kullandığına işaret etti ve uyuşturucu kullanımının hala yaygın olduğu uyarısında bulundu.

CNN Türk’te yer alan habere göre, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından açıklanan 2014 Dünya Uyuşturucu Raporu, yaşları 15 ile 64 arasında değişen uyuşturucu bağımlılarının 2012'de dünya nüfusunun yüzde 5'ni oluşturduğunu ortaya koydu.

“AB’de sentetik uyuşturucu kullanımı arttı”

ABD, Okyanusya, Avrupa ve Asya'da uyuşturucu kullanıcılarının uygun fiyat ve kolay ulaşılabilirlik nedeniyle eroin gibi uyuşturucu maddelerden farmakolojik ilaçlara yöneldiğine dikkat çekilen raporda, bazı Avrupa ülkelerinde ise sentetik uyuşturucu kullanımının arttığı belirtildi.

Kokain üretiminin ve küresel ulaşılabilirliğinin 2007'den 2012'ye düşüş gösterdiği kaydedilen raporda, en fazla Kuzey Amerika'da tercih edilen kokain kullanımının 2006 yılından bu yana azaldığını vurgulandı.

Raporda küresel düzeyde düşen kenevir kullanımının, sağlık riskinin az olması nedeniyle Kuzey Amerika'da yeniden arttığı belirtildi.

144 ton uyarıcı madde ele geçirildi

Söz konusu dönemde dünya genelinde 144 ton amfetamin tipi uyarıcı maddenin ele geçirildiğine işaret edilen raporda bunun yarısının Kuzey Amerika'da, dörtte birinin ise Güneydoğu Asya ülkelerinde ele geçirildiği kaydedildi. Raporda kimyasal ticaretin küreselleşmesi nedeniyle yasal kimyasalların yasadışı hale getirilmesinin daha da kolaylaştığına dikkat çekildi.

Afganistan, küresel haşhaş üreticisi

Afganistan'da bir litresi 1,5 dolara mal olan asetik oksilin litre fiyatının 2002'de 8 dolarken, 2011'de 430 dolara çıktığı belirtilen raporda, uyuşturucu hammadde ticaretindeki düşüş nedeniyle uyuşturucu tacirlerinin yeni taktiklere başvurduğu kaydedildi. Raporda, uluslararası kontrolden kaçmak isteyen üreticilerin paravan şirketler kurduğu vurgulandı.

Afganistan'ın 5 bin 500 ton ile küresel haşhaş üretiminin yüzde 80'ninden fazlasına sahip olduğuna işaret edilen raporda haşhaş yetiştirme alanlarının 2012'de 154 bin hektardan, 2013 yılında 209 bin hektara çıktığı kaydedildi. Myanmar'daki haşhaş yetiştirme alanlarının da 57 bin 800 hektara ulaştığı vurgulandı.

"Güçlü bir uluslararası kontrol sistemi gerekli"

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Direktörü Yuri Fedetov, 2012'de yaklaşık 200 bin kişinin uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, her altı uyuşturucu bağımlısından sadece birinin tedavi için başvurduğunu söyledi.

Uyuşturucu kullanımı ile mücadele etmek ve sürdürülebilir başarı kazanmak için sıkı uluslararası işbirliğinin gerekli olduğunu vurgulayan Fedotov, "Geleneksel arz azaltma yaklaşımı ile kontrol edilemeyen sentetik uyuşturucuların artan üretimini ve ticaretini takip etmek büyük önem taşımaktadır. Güçlü bir uluslararası kontrol sistemi, arz kontrol stratejisi olarak yerini almalıdır" dedi.